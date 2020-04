Lucibel : informations relatives à l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité

Lucibel, spécialiste des solutions LED innovantes, avait débuté l'année 2020 sur une dynamique commerciale forte, avec un chiffre d'affaires cumulé à fin février de 2,9 ME, en hausse de 56% à périmètre constant par rapport aux deux premiers mois de 2019, et de 89% en intégrant le chiffre d'affaires réalisé par sa filiale Lorenz Light Technic, acquise par le groupe Lucibel début avril 2019.

Grâce à sa fabrication essentiellement française, réalisée sur ses sites de Montreuil (93) et Barentin (76), le groupe Lucibel a réussi, en début d'année 2020, à développer son activité dans tous ses segments de marché sans subir les tensions intervenues sur les approvisionnements en provenance d'Asie. Ainsi, jusqu'au 16 mars 2020, tous les clients du groupe Lucibel ont pu être servis avec réactivité, dans le cadre d'une continuité de service parfaitement assurée.

En raison de la chute brutale des commandes intervenue dès la fin de la 2ème semaine de mars et de l'impossibilité de livrer un grand nombre de ses clients pour des raisons variées (fermeture des musées et points de vente non alimentaires, arrêt brutal de la majeure partie des chantiers dans le secteur du bâtiment, impossibilité d'effectuer des livraisons de matériels dans les commerces alimentaires....), le groupe Lucibel a décidé de suspendre une grande partie de ses activités dès le 17 mars, jour d'entrée en confinement.

Cette décision s'est traduite par une mise en chômage partiel, à temps plein ou à temps partiel, de 73 personnes, soit la quasi-totalité de l'effectif salarié du Groupe, rattaché aux entités juridiques Lucibel SA (établissements de Barentin et de Rueil), Procédés Hallier et Lorenz Light Technic.

Les demandes d'accès au dispositif de chômage partiel prévu par le gouvernement ont toutes été validées par les DIRECCTE concernées, pour un total de plus de 31.000 heures jusqu'au 30 juin 2020.

Ces mesures ont permis une économie de 130 KE sur la masse salariale de mars 2020 et devraient permettre une économie de l'ordre de 280 KE sur la masse salariale d'avril 2020 si cette situation perdure jusqu'au 30 avril.

Néanmoins, certains salariés ou managers ont pu poursuivre leur activité à temps partiel depuis leur domicile pour assurer, notamment, une continuité dans le service aux clients du Groupe.

Perspectives et impacts

Le site de Barentin est fermé depuis le 17 mars mais la production va redémarrer avec une activité réduite à compter du 14 avril afin d'assurer la fabrication de commandes pour les chantiers clients qui restent actifs. Une charte de reprise spécifique a été mise en place afin de garantir la sécurité des salariés et visiteurs.

Cette situation aura un impact sensible sur le niveau d'activité du 1er semestre 2020 et compromet les objectifs annoncés, au titre de l'exercice 2020, d'une croissance à deux chiffres de l'activité et de l'atteinte d'un excédent brut d'exploitation positif. En l'absence de visibilité sur la date de fin de confinement et les modalités de déconfinement qui seront décidées par le gouvernement, et sur la vigueur du redémarrage de l'activité commerciale, il est difficile de quantifier l'impact de la pandémie sur le chiffre d'affaires 2020 du groupe Lucibel et sur sa rentabilité.

Afin de préserver sa trésorerie, le groupe Lucibel a demandé à bénéficier de l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement. Lucibel a ainsi obtenu :

un report de 6 mois sur ses remboursements de dettes bancaires et avances de la région Normandie ;

un report de ses échéances de cotisations URSSAF et de retraite: au titre de mars et avril 2020;

un remboursement anticipé de son Crédit Impôt Recherche 2019.

Par ailleurs, Lucibel souhaite bénéficier du dispositif de ligne de trésorerie bancaire garantie par l'Etat à hauteur de 90%. Des discussions sont en cours avec les banques du Groupe sur ce sujet.

Prochaines publications

29 avril 2020 avant bourse : publication des comptes annuels 2019

28 juillet 2020 avant bourse : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2020.