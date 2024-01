Lucibel expose son masque de beauté OVE au CES de Las Vegas 2024

(Boursier.com) — LUCIBEL , acteur de pointe des technologies de la lumière pour les mondes du luxe, de l'art et du beau, exposera son masque de beauté OVE au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas du 9 au 12 janvier. Le stand de l'entreprise se situera dans l'espace Eureka Park dédié aux entreprises disruptives.

Depuis sa création, LUCIBEL développe une expertise technologique et scientifique sur les dispositifs lumineux s'appuyant notamment sur une 'R&D' de pointe. Les innovations qui ont présidé à la conception et à la fabrication des produits de la gamme OVE sur le site de Barentin en Normandie font de l'entreprise le 2e déposant de brevets en Europe en matière de photobiomodulation.

Étendard de la lumière cosmétique made in France, LUCIBEL fera partie de la délégation d'entreprises françaises sélectionnées par Business France afin d'exposer son produit signature, le masque de beauté OVE, au sein du pavillon de la French Tech.

Frédéric GRANOTIER, fondateur et PDG de LUCIBEL a déclaré : " Le CES est pour LUCIBEL l'occasion de présenter le masque OVE à de potentiels partenaires et distributeurs internationaux et de faire rayonner le savoir-faire de l'entreprise. Notre présence à ce rendez-vous technologique incontournable doit nous permettre d'accélérer le déploiement des produits de la gamme OVE sur de nouveaux marchés. "