Lucibel dévoile Hypnos, un luminaire pour bien dormir !

Lucibel dévoile Hypnos, un luminaire pour bien dormir !









(Boursier.com) — Le groupe français Lucibel, spécialiste de l'éclairage et la technologie LED, dévoile Hypnos, un luminaire avec une technologie embarquée d'aide à l'endormissement. Il vient lutter contre les effets néfastes de la lumière bleue sur l'horloge biologique le soir. Développé par Lucibel, avec l'aide du Dr François Duforez, spécialiste des troubles du sommeil au Centre Européen du Sommeil de l'Hôtel-Dieu (Paris), le luminaire Hypnos a pour but d'aider ses utilisateurs à s'endormir avec un éclairage qui ne perturbe pas leur rythme biologique, à l'inverse des lumières classiques, riches en bleu.

En prenant en compte l'ensemble des données acquises depuis 2010 sur l'exposition à la lumière bleue, émise par les LED, l'Anses conclut que "l'exposition avant le coucher aux éclairages et écrans à LED enrichis en lumière bleue peut nuire à la durée et à la qualité de sommeil". Elle recommande ainsi de "privilégier des éclairages domestiques de type blanc chaud", dont la température de couleur est inférieure à 3.000 K (K équivaut à la température de la lumière). Le luminaire Hypnos, conçu et fabriqué en France par Lucibel, répond et dépasse même ces recommandations de l'Anses, puisque la lumière qu'il émet, modulable, affiche une température de couleur de 2.700 K au maximum et descendant à 1.620K pour une lumière ambrée sans aucune lumière bleue.

Les luminaires dotés de la technologie Hypnos, intègrent ainsi 4 modes préenregistrés et définis avec le Dr François Duforez. Leur but est de fournir une lumière chaude qui accroît la sécrétion de mélatonine, une hormone qui favorise fortement l'endormissement. Pour un endormissement idéal, Lucibel recommande une utilisation du luminaire Hypnos 30 à 60 minutes avant l'heure souhaitée d'endormissement.

Cette technologie Hypnos est particulièrement adaptée aux sportifs comme les footballeurs et constitue un atout santé et bien-être à la maison, à l'hôtel voire dans les EHPAD. Grâce à la technologie Hypnos, l'utilisateur peut désormais se lever et allumer la lumière, sans pour autant stimuler le réveil de son corps. La technologie se révèle aussi être efficace sur les nourrissons lors des prises de biberons la nuit. La sensibilité du nourrisson à la lumière bleue étant décuplée, la nuit notamment, la lumière ambrée garantit qu'aucune radiation bleue, potentiellement nocive pour la rétine en formation du nourrisson, n'est émise.

Enfin, Lucibel travaille actuellement sur un modèle de lampe à poser intégrant Hypnos, de type lampe de chevet. Ce luminaire, qui sortira courant 2020, sera destiné aux professionnels ainsi qu'au grand public.