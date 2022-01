Lucibel : des résultats prometteurs avec le masque de beauté OVE

(Boursier.com) — Depuis 2014, le groupe Lucibel commercialise via sa filiale cosmétique Lucibelle Paris, des solutions innovantes permettant de traiter les rides et vergetures. Ces dispositifs reposent sur une technique esthétique non invasive, indolore et très performante qui utilise la lumière LED de couleur rouge, d'une longueur d'onde de 630 nm, afin de stimuler les cellules selon le principe de la photobiomodulation. En juin 2021, Lucibelle Paris a mis sur le marché un masque de beauté au design contemporain signé Olivier Lapidus et intégrant les dernières innovations technologiques développées par le groupe Lucibel.

OVE répond à une stratégie ambitieuse : proposer une expérience encore plus simple et plus performante pour des effets visibles et durables sur la peau. Avec des intensités lumineuses spécifiques et adaptées aux différentes zones du visage, le masque OVE permet de cibler de manière précise les zones à traiter, ce qui renforce son efficacité.

Lucibel a mandaté le laboratoire Gredeco en juillet 2021 pour la réalisation d'une étude clinique indépendante sur l'efficacité de son masque de beauté OVE. L'étude a été réalisée sur des sujets âgés de 45 à 70 ans, sur une durée de 3 mois, à raison de 2 séances de 12 minutes par semaine espacées de 72h. Le laboratoire a réalisé des mesures tous les mois pendant la durée du protocole.

Cette étude clinique, menée sur 20 volontaires (15 femmes et 5 hommes) met en évidence l'excellente tolérance dermatologique et l'efficacité anti-âge du masque OVE sur le visage après 1, 2 et 3 mois d'utilisation.

Après 2 mois d'utilisation (J56), l'étude constate une amélioration des différents paramètres observés. Une augmentation significative de 12,5% de l'élasticité de la peau, mesurée par la valeur R5, et de 32,7% de l'homogénéité du teint, mesurée par chromamétrie, ont été observées. Après 3 mois d'utilisation (J84), l'étude conclut à une amélioration de tous les paramètres analysés par rapport aux valeurs obtenues à J56.

Perspectives prometteuses

Les conclusions très positives de cette étude clinique attestent de l'efficacité des solutions de Lucibelle Paris et confirment le haut niveau d'expertise atteint par le groupe Lucibel dans le domaine de la cosmétique par la lumière. Par la crédibilité scientifique qu'elle apporte, cette étude va permettre au groupe Lucibel de renforcer sa notoriété auprès d'une clientèle de plus en plus large, ouvrant ainsi des perspectives très prometteuses à cette activité. D'ailleurs, avant même la publication de cette étude clinique, le masque de beauté OVE avait suscité le fort intérêt de Dior.

Le groupe Lucibel, qui prévoit de mettre sur le marché de nouveaux produits cosmétiques sur l'année 2022, complémentaires à la gamme existante, anticipe une forte croissance de son activité cosmétique dès 2022.