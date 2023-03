Lucibel conclut un partenariat avec Studio Forever Young

(Boursier.com) — Lucibel .le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce un accord de partenariat avec la société Studio Forever Young.

Studio Forever Young est une société française qui a imaginé un concept de centres de beauté proposant une offre de soins s'appuyant sur la photobiomodulation. La photobiomodulation, sur laquelle le groupe Lucibel possède une expertise certaine, consiste à apporter de l'énergie aux cellules par la lumière LED rouge afin de stimuler de façon naturelle la production de collagène et d'acide hyaluronique. Cette stimulation permet d'embellir la peau, notamment en réduisant la profondeur des rides et la sécrétion de sébum, en augmentant la densité du derme et en homogénéisant le teint du visage.

Pour son 1er centre, Studio Forever Young a fait l'acquisition de quatre masques de beauté professionnels OVE III auprès de Lucibel.le Paris. Fondée par deux entrepreneurs, Quentin Fabre et Christel Rose, qui possèdent une longue expérience dans la franchise et le secteur des spas de luxe, Studio Forever Young envisage de franchiser son concept à Paris et dans les principales villes françaises.