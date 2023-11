Lucibel conclut un partenariat avec Hôtels et Préférence

(Boursier.com) — La chaîne internationale d'hospitalité haut de gamme Hôtels et Préférence noue un partenariat avec Lucibel afin de mettre à disposition de ses hôteliers partenaires des environnements et dispositifs lumineux dédiés à la beauté et au bien-être. Cette collaboration s'inscrit pour Lucibel dans une stratégie de long terme visant à servir des acteurs du luxe en déployant son savoir-faire dans les lieux les plus hautement désirables, tant sur sa verticale cosmétique de lumière pour la beauté et le bien-être que sur sa verticale scénographique, de création d'expériences distinctives.

Dans le cadre de ce partenariat, la lumière circadienne Cronos, développée par Lucibel, ainsi que la gamme OVE de solutions cosmétiques par la lumière, seront proposées aux 150 établissements de prestige Hôtels & Préférence. La lumière Cronos permet la synchronisation des rythmes biologiques et favorise l'endormissement, tandis que les produits de la gamme OVE embellissent la peau et stimulent la production de collagène.

Rappelons que depuis plus de 23 ans, Hôtels & Préférence s'attache à offrir des expériences hôtelières uniques à sa clientèle. E ce sens le groupe a créé le label Kitchen Generation qui réunit de jeunes chefs autour d'une cuisine novatrice ou encore sa collection de lieux d'exception TemptingPlaces. L'intégration des environnements et dispositifs Lucibel à la palette des établissements Hôtels & Préférence s'inscrit dans cette dynamique et vient renforcer la capacité des hôteliers partenaires à placer la beauté et le bien être au coeur de leur hospitalité.