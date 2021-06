Lucibel : bondit avec le lancement de OVE, le masque de beauté par la lumière

Lucibel : bondit avec le lancement de OVE, le masque de beauté par la lumière









(Boursier.com) — Lucibel ·le Paris, la filiale du groupe Lucibel pionnière sur la photobiomodulation par lumière LED, place une nouvelle fois les bienfaits de la lumière au coeur d'un concept innovant avec OVE, un nouveau masque de beauté utilisant la technologie LED.

Fruit d'une collaboration avec le designer Olivier Lapidus, OVE permet de sublimer le capital beauté selon le principe de la photobiomodulation LED, technologie innovante à l'efficacité prouvée.

Lucibel·le Paris, filiale du groupe Lucibel est la 1ère entreprise à avoir conçu, fabriqué en France et commercialisé, dès fin 2014, un "home device", au format d'un smartphone, permettant de réaliser à domicile des séances pour traiter rides et vergetures selon le principe de la photobiomodulation.

Lucibel·le Paris propose également une gamme de produits cosmétiques "Synergie LED" pour en optimiser les effets.

La photobiomodulation par la lumière LED est une technique esthétique non invasive, indolore et très performante. Elle utilise la lumière LED de couleur rouge, d'une longueur d'onde de 630 nm, afin de stimuler les cellules du corps humain. Cette technologie a fait l'objet de nombreuses études cliniques dont certaines réalisées par Lucibel·le Paris début 2021. Ces études attestent l'efficacité des solutions mises sur le marché par Lucibel·le Paris et démontrent un effet optimisé lors d'une utilisation combinée avec la gamme de crèmes et sérums.

En séance, l'action Lucibel se reprend de 5% à 0,746 euro