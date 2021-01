Lucibel : baisse de 17,7% des ventes

(Boursier.com) — En dépit d'un début d'année 2020 prometteur, le chiffre d'affaires de Lucibel enregistre une baisse de 17,7% à 8,4 ME sur le périmètre historique, c'est-à-dire hors Lorenz Light Technic, qui s'explique par l'arrêt complet de l'activité pendant les deux mois du premier confinement.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie brute disponible s'élève à environ à 2,5 ME.

Au 31 décembre 2020, le montant des emprunts et autres dettes financières s'élève à environ 4,7 ME dont 0,6 ME à moins d'un an hors PGE.

Compte tenu de la trésorerie disponible, l'endettement net financier s'élève à un peu moins de 2,2 ME au 31 décembre 2020.