Lucibel : augmentation de capital de 2,54 ME avec DPS

(Boursier.com) — Lucibel a lancé une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant proche de 2,54 millions d'euros par émission de 2.819.761 actions nouvelles au prix unitaire de 0,90 euro, avec une parité de 1 action nouvelle pour 6 actions existantes.

A l'issue de la séance de Bourse du 14 mars 2023, les actionnaires de Lucibel recevront 1 DPS pour chaque action détenue. Les DPS seront cotés et négociés sur Euronext Growth Paris, du 15 au 27 mars. La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 17 mars au 29 mars inclus.

Le produit de l'émission aura pour principaux objectifs de renforcer la structure financière et de permettre d'accélérer sur l'activité de cosmétique par la lumière LED. Lucibel indique en effet disposer à ce jour d'une trésorerie de 316 KE qui ne lui permet pas de faire face à ses échéances sur 12 mois. En effet, sur la base des prévisions de trésorerie actualisées, la Société estime ses besoins d'ici mars 2024 à environ 2 ME, dont 1,13 ME au titre des remboursements de dettes bancaires.

Lucibel envisage, si besoin, de compléter son financement par des solutions qui pourraient, sans être restrictives, prendre la forme de placements privés auprès d'investisseurs, d'augmentations de capital, d'emprunts obligataires ou de financements bancaires.

Deux investisseurs ont manifesté leur intention de souscrire à titre irréductible et réductible ou à titre libre pour des montants maximum respectifs de 1,5 ME et 0,5 ME, soit un total de 2 ME représentant 78,81% de l'augmentation de capital. Ces deux investisseurs n'étant pas actionnaires de Lucibel, ils envisagent, de façon à pouvoir souscrire à titre irréductible et réductible, de faire l'acquisition de DPS sur le marché.

Si, à l'issue de l'augmentation de capital, ces deux investisseurs n'étaient pas servis à hauteur de 100% de leur demande, Lucibel réaliserait immédiatement une augmentation de capital par placement privé à leur attention aux mêmes conditions de prix.