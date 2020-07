Lucibel : AG et perspectives

(Boursier.com) — Du fait de la crise sanitaire du Covid-19, l'assemblée générale mixte de Lucibel s'est tenue le 29 juin 2020 à 17 heures, au siège social, sous la présidence de Monsieur Frédéric Granotier, Président Directeur Général, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant droit d'y participer, en application des dispositions de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020. Aucune carte d'admission n'a été délivrée. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes en amont de l'Assemblée, dans les conditions légales et règlementaires applicables.

En raison de l'arrêt brutal de l'activité commerciale, le groupe Lucibel a décidé de suspendre une grande partie de ses activités dès le 17 mars, jour d'entrée en confinement. Des mesures de chômage partiel ont donc été mises en place et ont concerné la quasi-totalité de l'effectif salarié, rattaché aux entités juridiques Lucibel SA (établissements de Barentin et de Rueil), Procédés Hallier et Lorenz Light Technic. Depuis le début du confinement, le groupe a utilisé environ 75% des 31.000 heures demandées et accordées par les différentes DIRECCTE.

Dans le contexte de reprise d'activité progressive, le groupe a renouvelé les demandes d'accès au dispositif de chômage partiel prévu par le gouvernement pour les sociétés Lucibel et Procédés Hallier, lesquelles ont été validées par les DIRECCTE concernées. Le Groupe conserve ainsi toute flexibilité pour ajuster ses coûts salariaux à son niveau d'activité jusqu'au 30 septembre 2020. Le Groupe anticipe cependant un recours très limité à ce dispositif sur le 3ème trimestre.

Par ailleurs, afin de préserver sa trésorerie, le groupe Lucibel avait demandé à bénéficier de l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement. Lucibel a ainsi obtenu un report de 6 mois sur ses remboursements de dettes bancaires et avances de la région Normandie, un report de ses échéances de cotisations URSSAF et de retraite au titre de mars, avril et mai 2020 pour l'ensemble des sociétés du groupe, ainsi qu'un remboursement anticipé de son Crédit Impôt Recherche 2019 qui est intervenu début avril. Lucibel a bénéficié du dispositif de prêt garanti par l'Etat à hauteur de 90%, à travers la mise en place de 4 prêts pour un montant total de 2,1 ME. Des discussions se poursuivent avec les partenaires financiers du Groupe pour accéder à des enveloppes de financement complémentaires, toujours dans le cadre de ce dispositif.

Le site de Barentin a repris progressivement ses activités depuis le 14 avril afin d'assurer la fabrication de ses commandes clients. Le niveau d'activité de l'offre commerciale Lucibel Pro, essentiellement tournée vers le secteur tertiaire, augmente semaine après semaine. Des signaux encourageants de reprise sont perçus notamment à travers l'augmentation régulière du nombre de commandes reçues, qui se traduira par du chiffre d'affaires enregistré au cours du 2nd semestre 2020. Les clients decertaines régions, comme l'Ile-de-France, ayant repris leurs activités plus tardivement, le chiffre d'affaires de l'offre Lucibel Pro n'est pas encore revenu au niveau du début d'année.

Procédés Hallier, filiale spécialisée dans l'éclairage de musées, a repris son activité de manière progressive depuis le 11 mai et commence à livrer des projets interrompus par la crise sanitaire. Les perspectives sur cette activité demeurent positives car la plupart des projets ont seulement été reportés en raison de la crise sanitaire, et non annulés.

Lorenz Light Technic, filiale qui intervient sur le marché de la grande distribution, a repris une activité normale depuis la fin du confinement avec de nombreuses sollicitations de la part de clients pour la réalisation de projets significatifs. La dynamique commerciale constatée devrait se traduire par la concrétisation de nombreux projets au cours du 2nd semestre 2020.

La crise sanitaire a eu un impact sensible sur le niveau d'activité et sur la rentabilité du groupe qui se reflétera dans les comptes semestriels. Néanmoins, la reprise graduelle, semaine après semaine, du niveau de commandes enregistrées par le Groupe, lui permet de rester confiant sur sa capacité à faire progresser en 2020 son chiffre d'affaires par rapport à celui enregistré au cours de l'exercice 2019, notamment en raison de l'intégration sur 12 mois du chiffre d'affaires de sa filiale Lorenz Light Technic qui n'était consolidée que sur 9 mois en 2019.