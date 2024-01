Lucibel : activité annuelle en hausse de plus de 10%

(Boursier.com) — Lucibel dévoile un chiffre d'affaires consolidé 2023 en hausse de 10,5% à 9,035 millions d'euros. Ce résultat traduit le repositionnement stratégique engagé par le Groupe à l'automne 2022 afin de se recentrer sur deux verticales - scénographique et cosmétique - qui concentrent ses activités à forte marge. La mise en oeuvre de cette stratégie conduit les activités fortement margées à occuper une place plus importante en part du chiffre d'affaires du Groupe, passant de 45% en 2022 à 63% en 2023.

Pleinement concentré sur l'accélération de sa stratégie de positionnement sur les segments du luxe, le Groupe engage l'année 2024 sur une base d'activités structurellement renforcée. Le haut niveau de marge atteint grâce à ce nouveau positionnement doit permettre de confirmer et d'accroître la rentabilité opérationnelle au cours de cette année. La restructuration du Groupe désormais actée, la priorité est aujourd'hui à l'expansion de l'activité sur les deux verticales à forte marge -scénographique et cosmétique- et l'ensemble de leurs composantes. C'est sur elles que se concentrent l'allocation des ressources et le développement produits.

Sur sa verticale scénographique, le Groupe entend renforcer sa dynamique de montée en gamme en injectant plus régulièrement conseil, ingénierie et conception sur-mesure à ses prestations afin de valoriser au mieux sa supériorité technique. Au-delà des seuls musées, la stratégie du groupe pour 2024 est de prendre position sur des marchés de niche adjacents(boutiques, mode, hôtels, hospitalité, équipements professionnels, objets de luxe, lumière médicale), demandeurs de solutions d'éclairage sur-mesure de qualité supérieure. Cet effort vise au développement d'un portefeuille d'expertises de niche à haute valeur ajoutée sur lesquelles l'ambition de Lucibel est d'être, à moyen terme, en position de leader.

En ce qui concerne les activités cosmétiques, Lucibel compte accélérer ses efforts sur le plan marketing et commercial, ce qui passe par plusieurs leviers majeurs. Dans le prolongement du déploiement réussi de son offre au sein de la Wellness Galerie des Galeries Lafayette Paris Haussmann, le groupe entend multiplier les corners et les points de vente de ses produits et soins on-the-go au sein des grands magasins.

Parallèlement, le Groupe poursuit la recherche de partenaires de premier plan dans le secteur du luxe, qui apporteront un surcroit de notoriété afin de consolider le positionnement de Lucibel comme acteur référent en photobiomodulation. Le partenariat avec Dior se poursuit sans exclusivité, ce qui permet à Lucibel d'entretenir des discussions avec d'autres acteurs du luxe dans la beauté, le bien-être et le soin. Enfin, comme annoncé, plusieurs nouveaux produits, aujourd'hui en phase finale d'études cliniques, seront lancés au premier semestre 2024 et feront l'objet d'un dispositif de communication et d'activation ambitieux.

Aujourd'hui réduites à un poids minoritaire dans le chiffre d'affaires, les activités historiques font l'objet d'une revue minutieuse des dépenses pour en contrôler au maximum les coûts et garantir leur contribution positive à l'activité du Groupe et à ses ambitions de croissance.