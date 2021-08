Lowe's surprend positivement au deuxième trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lowe 's, le numéro deux américain de la distribution de produits d'ameublement et d'équipement de la maison, a affiché une croissance inattendue sur le trimestre clos et une activité à comparable supérieure aux attentes. Pour le second trimestre fiscal, clos fin juillet, le groupe a réalisé un bénéfice net de 3,02 milliards de dollars soit 4,25$ par action, contre 2,83 milliards un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 4,01$ par action. Les revenus ont progressé de 1% à 27,6 milliards de dollars, alors qu'ils étaient attendus à 26,8 milliards de dollars. Les ventes à comparable ont baissé de 1,6%, alors que le consensus était de -2,2%.

Pour l'exercice, Lowe's anticipe des ventes de 92 milliards de dollars environ, légèrement supérieures au consensus. Le groupe envisageait auparavant des facturations de plus de 86 milliards de dollars.