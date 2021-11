Lowe's : record boursier en vue

(Boursier.com) — Lowe 's, le challenger américain de Home Depot, a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice et des revenus supérieurs aux attentes, ainsi qu'une croissance inattendue de ses ventes à comparable. Le titre est attendu sur ses sommets historiques à Wall Street. Le détaillant américain en produits pour la maison a révélé pour le troisième trimestre fiscal, clos fin octobre, un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars et 2,73$ par titre, contre 692 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet de bpa était de 2,35$. Les revenus se sont améliorés de près de 3% en glissement annuel à 22,92 milliards de dollars, contre 22,06 milliards de consensus. La croissance à comparable a été de 2,2%.

Lowe's rehausse dans la foulée ses prévisions de revenus sur l'exercice. Le groupe table désormais sur des ventes totales de 95 milliards de dollars environ, contre une guidance antérieure de 92 milliards.