Lowe's maintient le cap

Lowe's maintient le cap









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lowe 's, le numéro deux américain de la distribution de produits de bricolage et ameublement, a annoncé une croissance de 28%, supérieure aux attentes, des revenus trimestriels à comparable. Le groupe prévoit 9 milliards de dollars de rachats d'actions cette année. Pour le trimestre clos fin janvier, le bénéfice net est ressorti à 978 millions de dollars soit 1,32$ par titre, contre 509 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus totaux se sont établis à 20,31 milliards de dollars, contre 16 milliards un an plus tôt et 19,5 milliards de consensus. Le bpa ajusté a représenté 1,33$, contre 1,21$ de consensus. Le groupe confirme enfin sa guidance 2021 de profits. Le titre est attendu en progression de 2,4% avant bourse à Wall Street.