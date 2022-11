Lowe's dope ses prévisions annuelles de profits

(Boursier.com) — Lowe 's, la chaîne américaine de magasins, gagne du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos et relève par ailleurs ses prévisions annuelles. Lowe's dit désormais anticiper un bénéfice ajusté annuel par action allant de 13,65 à 13,8$, contre une guidance antérieure allant de 13,1 à 13,6$. Le consensus de place était de 13,54$. Sur l'année, les ventes à comparable sont anticipées entre -1% et la stabilité. Pour le trimestre clos, les ventes ont totalisé 23,5 milliards de dollars, contre 22,9 milliards un an plus tôt et 23,1 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,27$, à comparer à un consensus de place de 3,1$.