Lowe's dopé par les trimestriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lowe's, numéro deux américain de la distribution de produits destinés à la maison, grimpe avant bourse à Wall Street après avoir annoncé pour son trimestre clos début mai des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net trimestriel a grimpé ainsi à 1,33 milliard de dollars et 1,76$ par titre, contre 1,05 milliard un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,77$, contre un consensus de 1,32$ selon FactSet. Les ventes ont totalisé 19,7 milliards de dollars, en progression de 10,9% en glissement annuel, contre 18,3 milliards de consensus. Les ventes en ligne ont flambé de 80% ! La croissance US à comparable est ressortie à 12,3%.

Le groupe indique toutefois qu'il retire sa guidance financière annuelle 2020, évoquant la visibilité limitée du fait de la pandémie de coronavirus Covid-19.