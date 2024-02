Lowe's : des prévisions déprimées

(Boursier.com) — Lowe 's, le détaillant américain en produits pour la maison, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 18,6 milliards de dollars, à comparer aux 22,4 milliards de dollars engrangés sur la période correspondante, un an avant. Le bénéfice par action a tout de même dépassé les attentes, à 1,77$. Le groupe prévoit une poursuite du déclin des revenus cette année, dans un contexte économique incertain. Sur l'exercice en cours, les ventes à comparable devraient ainsi régresser de 2 à 3%, soit une baisse un peu plus prononcée que prévu. Sur le quatrième trimestre de l'exercice clos, les ventes à comparable avaient corrigé de 6,2%. En novembre, Lowe's avait abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, citant une diminution des achats d'articles coûteux et un ralentissement des dépenses des clients bricoleurs.