Lowe's dépasse les attentes, bond du e-commerce

Lowe's dépasse les attentes, bond du e-commerce









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lowe's, numéro deux américain de la distribution de produits d'ameublement, n'a pas déçu au second trimestre. Le groupe a ainsi bénéficié, comme ses pairs sectoriels, de la flambée des ventes en ligne en période de confinement. Sur le trimestre clos en juillet, le bénéfice ajusté a représenté 3,75$ par titre, en vive croissance de 74% en glissement annuel, contre un consensus de marché de 2,93$. Les revenus du groupe ont progressé quant à eux de 30% en glissement annuel pour atteindre 27,3 milliards de dollars, contre 24,2 milliards de consensus. La croissance US à comparable a dépassé les 35%, alors que les ventes en ligne se sont envolées de 135%. Marvin Ellison, CEO, se dit extrêmement fier de ses collaborateurs et de leur engagement...

Le groupe a retiré sa guidance financière en mai du fait des incertitudes liées au virus. Lowe's estime que la visibilité demeure limitée sur les futures tendances d'activité, dans cet environnement opérationnel exceptionnel.