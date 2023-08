Lowe's dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Lowe 's, le détaillant américain rival de Home Depot, a annoncé pour le trimestre clos des profits et ventes au-dessus des attentes de marché, ainsi qu'une baisse moins importante que prévu de l'activité à comparable. Le détaillant en produits liés à la maison a ainsi dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 4,56$ à comparer à un consensus de 4,47$ mesuré par FactSet. Les ventes à comparable ont décliné de 1,6% pour ce deuxième trimestre, contre -2,4% de consensus. Le bénéfice net a été de 2,7 milliards de dollars sur la période close début août. Un an avant, le bpa était de 4,67$. Les ventes trimestrielles totales ont été de 25 milliards de dollars, contre 27,5 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Pour l'exercice, les ventes sont attendues entre 87 et 89 milliards de dollars, avec une baisse à comparable de l'activité allant de 2 à 4%. La marge opérationnelle ajustée annuelle est anticipée entre 13,4 et 13,6%. Le bpa ajusté est attendu entre 13,2 et 13,6$.