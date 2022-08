Lowe's : bien outillé !

(Boursier.com) — Lowe 's, le spécialiste américain de la distribution de matériel de construction et de jardinage, a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, même si ses ventes à comparable ressortent quelque peu décevantes. La société a enregistré un bénéfice de 4,67 dollars par action au deuxième trimestre clos le 29 juillet, dépassant les estimations qui étaient en moyenne de 4,58 dollars, profitant de la baisse des coûts. Les frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes ont été de 16,2% pour le trimestre, comparativement à 17% l'an dernier. Le groupe a néanmoins fait état d'un repli de 0,3% de ses ventes à comparable, alors que les investisseurs anticipaient une hausse. Le bénéfice net trimestriel a été de 3 milliards de dollars, en ligne avec les niveaux de l'an dernier. Les ventes totales se sont très légèrement tassées à 27,5 milliards de dollars.

Lowe's a mis en garde contre un impact sur ses ventes annuelles, après une baisse surprise des ventes trimestrielles à comparable, alors que la demande d'outils et de peintures s'est atténuée par rapport aux sommets pandémiques en raison de la hausse de l'inflation et des réouvertures de bureaux. Pourtant, la chaîne de rénovation a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice par action de 2022 se situe dans le haut de sa fourchette de perspectives de 13,10$ à 13,60$, grâce à un contrôle plus strict des coûts et à une demande constante des constructeurs professionnels.