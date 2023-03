Lowe's bat le consensus de profits, mais les revenus sont un peu courts

(Boursier.com) — Lowe 's, le groupe américain de distribution de produits 'd'amélioration de la maison' et de jardinage, a annoncé des profits trimestriels supérieurs aux anticipations, mais les revenus ressortent un peu courts. Sur le quatrième trimestre fiscal 2023, clos début février, le bénéfice net est ressorti à 957 millions de dollars soit 1,58$ par titre, contre 1,78$ par action un an avant. Le bpa dilué ajusté, hors coûts associés à la cession des opérations canadiennes de détail, a progressé de 28% à 2,28$, contre un consensus FactSet de 2,21$. Les ventes totales ont été de 22,4 milliards de dollars sur le trimestre, contre 21,3 milliards un an avant. Les ventes à comparable ont décliné de 1,5%, avec un repli de 0,7% aux États-Unis. Le consensus de revenus était de 22,7 milliards. La firme prévoit un chiffre d'affaires de 80 à 90 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice entamé, tandis que les analystes modélisaient 90,4 milliards de dollars. Lowe's s'attend à ce que les ventes comparables soient stables ou en baisse jusqu'à -2%. Le consensus FactSet visait -1,2%.