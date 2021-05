Lowe's bat facilement le consensus

Lowe's bat facilement le consensus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lowe 's, le numéro deux américain de la distribution de produits destinés à la maison, a annoncé pour le premier trimestre fiscal des bénéfices et ventes supérieurs aux attentes. La croissance à comparable est également meilleure que prévu et le groupe se montre optimiste en termes de perspectives. Sur le trimestre clos fin avril, le bénéfice net a représenté 2,32 milliards de dollars soit 3,21$ par titre, contre 1,34 milliard un an avant. Le consensus FactSet était de 2,61$ de bpa. Les revenus ont grimpé de 24% à 24,4 milliards de dollars, contre 23,8 milliards de consensus. La croissance à comparable a été de près de 26%, contre un consensus inférieur à 21%. Le groupe anticipe "de solides résultats" pour l'année, des gains de parts de marché et une marge opérationnelle de 12%.