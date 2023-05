Lowe's avertit sur ses résultats à Wall Street

(Boursier.com) — Lowe 's, le détaillant américain rival de Home Depot dans le matériel de construction, bricolage et jardinage, a publié pour son premier trimestre fiscal 2023 un bénéfice dilué par action de 3,77$, un bpa ajusté de 3,67$ et une baisse de 4,3% des ventes à comparable en glissement annuel. Le bénéfice net consolidé a été de 2,3 milliards de dollars, alors que les revenus ont totalisé 22,3 milliards de dollars. Le consensus de marché était de 3,44$ de bénéfice ajusté par action pour 21,6 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus sont attendus entre 87 et 89 milliards de dollars, soit une révision en légère baisse de la guidance antérieure, qui allait de 88 à 90 milliards de dollars. La décroissance des ventes à comparable est attendue de 2 à 4%. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 13,4 et 13,6%, tandis que le bpa ajusté est attendu entre 13,2 et 13,6$. La guidance antérieure allait de 13,6 à 14$.