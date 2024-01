Logic Instrument vise 50 ME de chiffre d'affaires en 2025

(Boursier.com) — Le groupe Logic Instrument présent un périmètre pro forma de 32,6 millions en solutions durcies en 2023. Plus de 60% de l'activité est réalisée dans le segment Défense et le reste auprès de grands comptes de l'industrie en France et en Allemagne.

Le chiffre d'affaires de Logic Instrument est de 16,3 ME en 2023 (9,9 ME en 2022). Il est en croissance de 65%. Rappelons que l'acquisition de 100% des parts d'Elexo a été réalisée au 31 octobre 2023, date de début de l'intégration de Elexo au périmètre de consolidation comptable.

Perspectives

La société ambitionne désormais d'étendre ses compétences techniques et son expertise des solutions mobiles en proposant une gamme étendue, des capacités de personnalisation pointues et considère également intégrer le savoir-faire Tempest et ainsi proposer des solutions sécurisées, normées et bloquant les rayonnements électromagnétiques au service de la défense.

Logic Instrument confirme son ambition d'atteindre 50 ME de chiffre d'affaires en 2025 en conjuguant croissance organique et croissance externe.