Logic Instrument : un premier semestre 2021 difficile

Logic Instrument : un premier semestre 2021 difficile









Crédit photo © Archos

(Boursier.com) — Logic Instrument n'a réalisé que 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2021, en baisse de 39% sur un an.

" Le ralentissement des ventes subi sur le second semestre 2020 s'est poursuivi sur le premier semestre 2021 avec surtout un retrait en Allemagne. La crise de la COVID 19 a continué à ralentir les projets d'investissement des grands donneurs d'ordre qui restent dans une position attentiste. Par ailleurs certains projets en cours sont décalés en raison de difficultés d'approvisionnement sur certains composants électroniques ", commente Le spécialiste des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles .

La marge brute s'établit à 1 ME sur le semestre, soit un taux de marge est en légère progression par rapport à celui du premier semestre 2020. Les charges opérationnelles sont stables bien que les mesures d'aides gouvernementales sur le S1 2020 (chômage partiel) n'ont pas été reconduites au S1 2021. Le résultat opérationnel, comme le résultat net, affichent une perte limitée d'environ 0,5 ME.

Logic Instrument souligne que sa situation bilancielle reste saine avec des disponibilités au bilan de 4,9 ME et des fonds propres de 5,4 ME.