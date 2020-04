Logic Instrument : résultat à l'équilibre en 2019

(Boursier.com) — Logic Instrument annonce pour 2019 un CA en croissance de 8% à 12,1 millions d'euros, mais un résultat d'exploitation en déclin à 101 KE et un résultat net consolidé juste dans le vert, de 21 KE. La trésorerie nette s'établit à 2,8 ME au 31/12/2019, en baisse de 0,4 ME sur l'exercice et résultant principalement de l'augmentation du besoin en fonds de roulement de 0,5 ME liée à la réduction des dettes envers les fournisseurs.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre, de 2 ME, est en baisse de 28% par rapport au premier trimestre 2019, impacté sur le mois de mars par la crise du Covid-19.

Le groupe met en oeuvre "toutes les mesures afin de protéger ses collaborateurs tout en poursuivant son activité auprès des clients dans les meilleures conditions possibles". Il est cependant difficile d'estimer à ce stade l'impact de la crise avec une activité fortement dépendante des approvisionnements de produits en provenance Asie. A cette date, ces approvisionnements sont en voie d'amélioration mais les flux logistiques et opérationnels sur la France et l'Europe restent fortement perturbés.