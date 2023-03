Logic Instrument : renoue avec les bénéfices en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Logic Instrument est en progression de 26% par rapport à 2021. Il s'établit à 9,91 ME. Cette progression résulte de la reprise progressive des activités de ses clients notamment en Allemagne et à l'export (clients aux USA et en Turquie).

La marge brute s'établit à 3 ME. Il progresse de 0,6 point.

Le résultat d'exploitation s'améliore de +0,4 ME, à -185 kE. Le résultat exceptionnel ressort à +0,24 ME et correspond pour 0,15 ME au produit d'annulation d'un ancienne dette export Coface (contrat de 2015) et pour 0,09 ME aux subventions de frais Covid de 2021 en Allemagne.

Le Groupe affiche un résultat net positif de +24 kE en 2022 (-848 kE en 2021).

La trésorerie du groupe est en baisse de 1,2 ME principalement en raison de l'impact sur le BFR de la croissance de l'activité (-0,9 ME) et le remboursement des emprunts.

Perspectives 2022

Au 31 décembre 2022, le groupe affiche une situation bilancielle saine et est parvenu à limiter les impacts de la pandémie COVID 19. Le contexte géopolitique est favorable aux activités du Groupe sur le secteur de la défense avec une progression des budgets d'investissement en Europe avec notamment un projet important en Allemagne qui sera facturé au premier semestre 2023.

Logic Instrument est en discussion depuis fin 2022 avec Glacier Computers pour l'acquisition de cette entreprise implantée dans la région de Boston aux USA.