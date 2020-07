Logic Instrument publie ses résultats du premier semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé semestriel de Logic Instrument est en baisse de 9,6% à 5,115 ME, dans un contexte marqué par la crise de la COVID 19 mais dont les impacts sont restés maitrisés.

La marge brute du Groupe progresse de +0,4 ME et le taux de marge commerciale ressort à 34,6%. Cette amélioration résulte de l'évolution du mix produit sur la période et du fait que les achats en direct aux fournisseurs ont progressé par rapport au 1er semestre 2019. Les charges opérationnelles sont globalement stables hormis une progression des commissions sur ventes et sur achats et des frais de transports (liés aux surcouts générés par la baisse du trafic aérien) et le résultat d'exploitation sur l'exercice s'établit à +0,05 ME, une performance dans un contexte difficile. Le résultat net consolidé du Groupe sur le semestre ressort à l'équilibre (+0,04 ME).

La trésorerie nette s'établit à 4,6 ME au 30/06/2020 en hausse de 1,8 ME sur le semestre dont +1,2 ME de PGE et le solde est lié à l'amélioration du BFR résultant principalement des avances et acompte reçus des clients.

Perspectives 2020

Après un premier semestre pendant lequel le Groupe a réussi à maîtriser en partie les impacts de la crise de la COVID-19, les équipes Logic Instrument sont parfaitement motivées et prêtes à accompagner la reprise.