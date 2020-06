Logic Instrument : obtention d'un PGE de 1,2 ME

(Boursier.com) — Logic Instrument a obtenu de ses partenaires bancaires (HSBC et Caisse d'Epargne) un prêt de 1,2 million d'euros . Le prêt du spécialiste des tablettes et ordinateurs durçis pour l'entreprise et la défense est garanti à hauteur de 90% par l'Etat Français dans le cadre du dispositif Prêt Garanti par l'Etat (PGE). Ce financement est d'une maturité initiale de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles sous certaines conditions. Il permet de renforcer la trésorerie consolidée du groupe, qui s'élevait à 2,8 ME au 31 décembre 2019. Il doit aider Logic Instrument à surmonter la période de la crise sanitaire et de la crise économique qui en découle.