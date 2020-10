Logic Instrument : le chiffre d'affaires consolidé à la fin septembre s'établit à 6,7 ME

Logic Instrument : le chiffre d'affaires consolidé à la fin septembre s'établit à 6,7 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires consolidé de Logic Instrument à la fin septembre s'est établi à 6,7 ME, contre 9,3 ME l'année précédente. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 1,6 ME, contre 3,6 ME sur la même période en 2019. La baisse du chiffre d'affaires s'explique par une réduction des commandes d'équipement dans un contexte de crise. Le secteur de la défense a été particulièrement touché avec des décalages importants de marchés.

Les perspectives dans ce contexte sont incertaines pour le dernier trimestre avec des clients très prudents sur les investissements en équipement et des difficultés possibles sur l'approvisionnement de certains composants qui entraîneraient des reports de livraison sur 2021.