Logic Instrument : lancement du FieldBook RC300

(Boursier.com) — Logic Instrument a annoncé le lancement du premier ordinateur ultra portable durci et sécurisé, le FieldBook RC300, certifié MIL-STD 810 et IP65. La société française spécialisée en solutions mobiles pour conditions extrêmes promet que l'assemblage personnalisé en France de ce portable et des procédures renforcées de test garantissent la durabilité du produit.

Parmi ses spécificités, le FieldBook RC300 peut être utilisé en toute sécurité par tous les temps même sous la pluie et peut être soumis à des vibrations élevées et résister aux chocs, chutes et températures extrêmes. Equipé de 2 batteries remplaçables sans outils et sans avoir à éteindre le système, le Fieldbook RC 300 offre une durée d'utilisation optimisée

Cet ordinateur portable aux caractéristiques techniques présentées comme haut de gamme sera dévoilé au salon EUROSATORY du 13 au 17 juin 2022 à Paris. Son prix est annoncé inférieur à 1.900 euros HT.