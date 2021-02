Logic Instrument : La marge brute pour l'année 2020 s'est établie à 3,2 ME

Logic Instrument : La marge brute pour l'année 2020 s'est établie à 3,2 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires consolidé de Logic Instrument à fin décembre 2020 s'est établi à 9,1 ME, contre 12,3 ME l'année précédente.

Pendant plus de 6 mois durant l'exercice 2020, la société a subi un ralentissement très fort de ses ventes directement lié à la COVID 19 ; en effet, les sociétés partenaires et grands comptes ont été contraints de fermer de longues semaines.

La marge brute pour l'année 2020 s'établit à 3,2 ME, le taux de marge est en amélioration de 9 pts par rapport à l'exercice 2019.

Les charges opérationnelles augmentent de 0,2 ME principalement du fait de nouvelle dotation pour stock à faible rotation. La société affiche un résultat net négatif de 0,1 ME pour l'exercice 2020.

Les principaux éléments de variation sur 2020 sont les suivants :

Stock

Le stock en valeur nette a baissé de 29% entre le 30 Juin et le 31 Décembre 2020, principalement lié à des dotations relatives à des produits à rotation lente.

Créances clients

La baisse du chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre, principalement lié à la crise COVID 19 a eu un effet mécanique de baisse sur le compte client, qui s'établit à 578 KEUR au 31/12/2020, mais également par une meilleure collecte auprès des partenaires.

Trésorerie

La trésorerie du groupe est en très forte augmentation au 31/12/2020, expliquée par le PGE de 1,2MEUR obtenu au premier semestre 2020 et une baisse du besoin en fonds de roulement provenant du ralentissement de l'activité.

Emprunts

L'évolution entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019 provient de l'obtention de l'emprunt PGE Covid 19 pour 1,2 MEUR.

Perspectives 2021

A fin 2020, le groupe affiche une situation bilancielle saine et est parvenu à limiter les impacts de la pandémie COVID 19.

La société reste prudente pour le premier semestre 2021 et contrôlera activement ses dépenses opérationnelles face à une crise pandémique toujours active. Cependant, la société compte présenter à la fin du premier semestre 2021 de nouveaux produits et solutions intégrant les dernières technologies créées spécifiquement pour les utilisateurs intervenants dans des conditions extrêmes et ayant besoin de terminaux très performants, dotés de connectivité 5G, de norme IP 69, de capteurs spécifiques et d'une solution de gestion de flotte personnalisée.