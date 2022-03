Logic Instrument : dans le rouge en 2021

(Boursier.com) — Logic Instrument publie pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 7,96 ME en baisse de 13%, une marge brute de 2,42 ME et une perte d'exploitation de 0,63 ME. La perte nette ressort à 0,84 ME après une dépréciation des impôts différés actifs. La trésorerie à fin 2021 ressort à 5,18 ME, en baisse de 6% du fait de l'impact du résultat de l'exercice. A fin 2021, le groupe affiche une situation bilancielle saine et est parvenu à limiter les impacts de la pandémie. Logic Instrument reste prudent pour le premier semestre 2022 et contrôlera activement ses dépenses.

La société va présenter de nouveaux produits dans le domaine de l'industrie et de la défense et compte sur un rétablissement des ventes sur l'Allemagne notamment dans le domaine de la défense.