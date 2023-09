Logic Instrument : Complément d'information sur la promesse d'acquisition de Elexo

(Boursier.com) — Logic Instrument, filiale de Archos SA, a annoncé le 14 septembre 2023 avoir signé une promesse d'acquisition de 100% des actions de la société Elexo, filiale du groupe Atos.

En complément des informations précédemment fournies, Logic Instrument précise que cette promesse s'élève à un montant proche de 5 ME (dont 4,5 ME payables lors de la signature effective) et que la moitié du financement de l'acquisition devrait être faite par de nouveaux emprunts réalisés par Logic Instrument auprès de banques et qu'environ 20% du prix d'acquisition sera financé par un apport en compte courant de Archos SA, société mère de Logic Instrument SA.

La réalisation effective de cette opération pourrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2023. Le marché sera tenu informé de l'évolution des discussions entre les parties et une annonce plus détaillée sera faite en temps voulu, le cas échéant.