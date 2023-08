Logic Instrument bénéficiaire au premier semestre

(Boursier.com) — Logic Instrument a publié pour son premier semestre 2023 un chiffre d'affaires de 7,2 ME en augmentation de 80% en glissement annuel, une marge brute de 2 ME en hausse de 46% et un résultat d'exploitation positif de 0,4 ME. Le résultat net s'établit à 0,4 ME, contre 0,2 ME de pertes sur la période comparable de l'an dernier. Les créances ont augmenté de 1,3 ME et le stock de 0,2 ME, alors que les fournisseurs baissent de 0,3 ME, ceci reflété dans une trésorerie en baisse de 1,4 ME par rapport au 31/12/2022, à 2,6 ME. Les capitaux propres sont en hausse de 0,4 ME à 4,9 ME du fait du résultat net positif et la dette nette est en baisse de 0,2 ME à 1 ME. Logic Instrument vise pour l'exercice 2023 "une croissance très soutenue à deux chiffres et rentable". Le groupe n'exclut pas une opération de croissance externe sur l'exercice 2023 "afin de créer le leader français des solutions mobiles pour les missions en extérieur mais également dans les environnements hostiles".