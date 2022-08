Logic Instrument : amélioration des résultats semestriels

(Boursier.com) — La société Logic Instrument a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 4,06 ME, en progression de 31% par rapport au premier semestre 2021. Logic Instrument attribue cette progression à la reprise progressive des activités de ses clients notamment en Allemagne et à l'export (clients USA et Turquie).

La marge brute s'établit à 1,4 ME, le taux de marge est en progression de 3 points. Logic Instrument affiche un résultat opérationnel légèrement négatif sur le semestre (-0,18 ME) et un résultat net négatif de 0,21 ME contre une perte de 0,5 ME au premier semestre 2021.

Logic Instrument estime bénéficier d'une situation bilancielle saine au 30 juin 2022 mais reste prudente pour le second semestre 2022 en poursuivant activement le contrôle de ses dépenses opérationnelles.