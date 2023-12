Logeos emporte BOA dans ses cartons

(Boursier.com) — Logeos , filiale logistique du groupe SOFIA, également propriétaire de Raviday (spécialiste des produits pour l'équipement de la maison et du jardin), a fait le choix de rapatrier l'entrepôt de ce-dernier plus près de son siège. La ligne BOA Concept présente initialement a donc parcouru 350 km entre Etainhus (76) et Puceul (44) pour être à 100% réemployée et agrandie dans ce nouvel entrepôt.

Une ligne à deux entrées

Une première adossée à un système 'goods-to-person', qui délivre des bacs à des stations de picking. Les opérateurs effectuent leurs prélèvements, apposent une étiquette de routage et injectent des cartons sur le convoyeur Plug-and-Carry. Un lecteur de code à barres les oriente ensuite vers des postes de consolidation.

Une seconde, dédiée aux commandes monoréférences, est alimentée manuellement. Là encore, l'opérateur se charge du dépôt des étiquettes de routage et injecte les cartons sur le convoyeur.

Les colis - après consolidation pour les premiers - transitent conjointement vers un contrôle pondéral puis une étiqueteuse (elle-même réintégrée après son déménagement) qui leur assigne leur étiquette de transport. Une dernière lecture les oriente vers 4 gares de tri transporteurs.