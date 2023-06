Logement : le gouvernement a-t-il tout faux ?

(Boursier.com) — Tout ça pour ça ! Les mesures annoncées par le gouvernement pour tenter de soutenir le secteur de la construction sont jugées globalement décevantes par les professionnels, en individuel et en collectif, comme le souligne Portzamparc : "La suppression du PTZ pour la maison individuelle est la plus négative (environ 66% des dossiers PTZ), et obligera les CMIstes à accentuer leur flexibilité sur les projets et mieux maîtriser leurs coûts fixes pour rester compétitifs" estime l'analyste qui poursuit : "La fin du Pinel marque la fin de l'investissement locatif privé (Kaufman & Broad 24% des réservations en valeur en 2022, non précisé pour Bassac mais tendance historique au primo-accédant)".

"Enfin, les mesures pour le logement social soutiendront les volumes pour les promoteurs, mais les marges sur ces ventes devraient être sous pression" commente encore Portzamparc qui refait le point sur les dossiers concernés : "Kaufman & Broad (Acheter, TP 35 euros) est le plus agile des opérateurs avec des projets structurants qui contrebalanceront la perte de vitesse en logements ; Bassac (Acheter, TP 75 euros) possède un excellent 'profil value', une diversification rare dans le secteur et une excellente profondeur de portefeuille foncier ; Enfin, Hexaom (Acheter, TP 34 euros) est l'acteur le plus exposé au contexte, mais nous pensons que les mesures présentées vont accentuer la concentration sectorielle ainsi que la diversification du groupe".