Loews double son bénéfice à Wall Street

(Boursier.com) — Loews a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice net de 360 millions de dollars soit 1,58$ par titre contre 167 millions de dollars et 68 cents par action un an avant. L'entité d'assurance CNA Financial a rapporté pour sa part un bénéfice d'investissement accru, mais des pertes plus importantes pour catastrophes et une performance mitigée sur le segment IARD. "Loews a connu un autre trimestre solide, chacune de nos filiales consolidées affichant de bons résultats. CNA a enregistré des résultats exceptionnels, malgré des pertes de catastrophe élevées dans l'industrie. La société a également enregistré son revenu de souscription sous-jacent trimestriel le plus élevé jamais enregistré", s'est félicité James S. Tisch, président et directeur général de Loews, groupe actif notamment dans l'assurance et l'hôtellerie.