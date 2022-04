Lockheed Martin : ventes décevantes

(Boursier.com) — Lockheed Martin, le contractant américain de défense, publie pour le premier trimestre un bénéfice supérieur aux attentes, mais des revenus un peu courts. Le géant de l'aéronautique et de la défense a révélé pour le trimestre clos un bénéfice net de 1,73 milliard de dollars, 6,44$ par titre, contre 1,84 milliard de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 6,11$ de bpa. Les revenus ont toutefois décliné de 8% en glissement annuel à 14,96 milliards de dollars, contre 15,6 milliards de consensus de marché. Les revenus annuels 2022 sont anticipés voisins de 66 milliards de dollars, pour un bpa dilué de 26,7$ et un free cash flow supérieur ou égal à 6 milliards de dollars.