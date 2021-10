Lockheed Martin s'effondre à Wall Street

(Boursier.com) — Lockheed Martin, le contractant américain de défense, plonge avant bourse à Wall Street suite à la publication de revenus inférieurs aux attentes et à une guidance déjà réduite. Lockheed, basé à Bethesda, dans le Maryland, a affiché un bénéfice net de 614 millions de dollars, soit 2,21 dollars par action, moins de la moitié des 1,8 milliard de dollars, 6,25 dollars par titre, affichés sur la période correspondante de l'année précédente. Les ventes ont chuté à 16 milliards de dollars, contre 16,5 milliards un an avant et 17,1 milliards de consensus. Le groupe réduit de 2,5% sa guidance annuelle de revenus, à 67 milliards. Les revenus de l'année prochaine pourraient quant à eux reculer à 66 milliards de dollars avec la pandémie. Néanmoins, Lockheed relève sa guidance de bénéfices 2021 à 22,45$ par action, contre 22,2$ de consensus.