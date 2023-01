Lockheed Martin : repli des bénéfices

(Boursier.com) — Lockheed Martin, le concepteur américain de systèmes aérospatiaux et de défense, a annoncé des bénéfices et des ventes supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, citant une fin d'année plus forte que prévu. Le bénéfice net est tombé à 1,91 milliard de dollars, ou 7,40 dollars par action, contre 2,05 milliards de dollars, ou 7,47 dollars par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, tels que les indemnités de départ et les pertes de placement, le bénéfice ajusté par action est passé de 7,22 à 7,79$, battant le consensus FactSet (7,41$). Les ventes ont augmenté de 7,1% pour atteindre 18,99 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet (18,28 milliards). Tous les segments d'activité - aéronautique, missiles et contrôle de tir, systèmes rotatifs et de mission et espace - ont vu leurs revenus dépasser les attentes. Le flux de trésorerie disponible de 1,2 milliard de dollars ressort en ligne avec les attentes.

Pour 2023, Lockheed prévoit un bpa de 26,6 à 26,9$, contre un consensus de 27,14$, et des ventes de 65 milliards à 66 milliards de dollars entourant le consensus.