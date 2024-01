Lockheed Martin : prudence affichée

(Boursier.com) — Lockheed Martin, colosse américain de la défense, a livré de solides trimestriels, mais se montre prudent concernant ses perspectives du fait des difficultés d'approvisionnement. Pour le quatrième trimestre, les ventes ont été de 18,9 milliards de dollars, portant le chiffre d'affaires de l'exercice à 67,6 milliards. Le bénéfice net a atteint 1,9 milliard de dollars soit 7,58$ par action sur le trimestre. Le consensus était de 7,26$ de bpa ajusté trimestriel et près de 18 milliards de revenus. Le backlog atteint un record de 160,6 milliards de dollars. Pour l'exercice 2024, les revenus sont anticipés entre 68,5 et 70 milliards, alors que le bpa dilué est attendu entre 25,65 et 26,35$. Le free cash flow est prévu entre 6 et 6,3 milliards.