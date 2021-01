Lockheed Martin déçoit au quatrième trimestre

Lockheed Martin déçoit au quatrième trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lockheed Martin, géant américain de l'aéronautique et de la défense, a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice net de 1,79 milliard de dollars soit 6,38$ par titre, contre 1,5 milliard de dollars un an avant. Le consensus FactSet était de 6,40$ de bpa. Les revenus se sont appréciés tout de même de 7,3% à plus de 17 milliards de dollars, supérieurs aux attentes de marché. Pour 2021, le groupe anticipe un bénéfice par action allant de 26 à 26,3$, alors que les revenus sont anticipés entre 67,1 et 68,5 milliards de dollars. Le consensus était de 26,18$ de bpa et 67,97 milliards de dollars de ventes.