Lockheed Martin : dans le mille

(Boursier.com) — Lockheed Martin, le contractant américain de défense, a publié pour le trimestre clos un bénéfice ajusté par action de 6,73$ à comparer à un consensus de 6,45$. Les revenus ont atteint 16,7 milliards de dollars, également largement supérieurs aux attentes de marché. Un an plus tôt, le bpa ajusté se situait à 6,32$. Les revenus se sont appréciés de 8,1% en glissement annuel, par rapport au trimestre comparable de l'an dernier. Le groupe rehausse par ailleurs ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfice par action, tablant sur des revenus de 66,25 à 66,75 milliards et un bpa allant de 27 à 27,2$ par titre.