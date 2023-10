Lockheed Martin : bien armé ?

(Boursier.com) — Lockheed Martin, géant américain des contrats de défense, a dépassé le consensus de profit sur le trimestre clos et table toujours sur une expansion de son activité cette année. le groupe a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice par action de 6,73$ et des revenus de 16,9 milliards de dollars environ. Le consensus était de 6,67$ de bénéfice ajusté par action pour 16,73 milliards de dollars de revenus. Ainsi, les revenus trimestriels se sont améliorés de 2% en glissement annuel. Le bénéfice net a représenté 1,7 milliard de dollars. Le cash flow des opérations a été de 2,9 milliards de dollars et le free cash flow de 2,5 milliards de dollars. Le groupe renforce son autorisation de rachats d'actions de 6 milliards de dollars, à 13 milliards désormais. Le dividende trimestriel est porté à 3,15$. Le groupe réaffirme enfin ses perspectives financières 2023.