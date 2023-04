Lockheed Martin bat le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — Lockheed Martin, le contractant américain de défense, a dépassé les attentes de marché pour le premier trimestre fiscal, affichant sur la période des revenus de 15,1 milliards de dollars contre 15 milliards un an avant, un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars et un bénéfice par action de 6,61$ pratiquement stables. Le cash flow des opérations a été de 1,6 milliard de dollars et le free cash flow de 1,3 milliard. Le groupe maintient ses prévisions financières 2023. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 6,43$ contre 6,1$ de consensus. Lockheed table, pour l'année fiscale, sur des revenus de 65 à 66 milliards et un bpa allant de 26,6 à 26,9$.