LNA Santé : vive hausse

(Boursier.com) — LNA Santé grimpe de 3,9% à 21,2 euros en fin de séance, soutenu par son point trimestriel. Oddo BHF évoque une publication en ligne et note que le consensus devrait peu évoluer à la suite de cette publication. Dans le segment Services à la Santé / Dépendance, LNA Santé a la préférence du broker car le groupe est financé (pas d'échéance), sa trajectoire et sa discipline lui permettent d'afficher une certaine résistance, et ses performances économiques sont comparativement meilleures.

Pour autant, le secteur reste dominé par la controverse Orpéa, (risque de réputation et d'éthique et décote RSE), et le rebasage des valorisations du secteur ; et des signaux spécifiques au secteur (difficulté à faire remonter les TO, incertitudes sur l'inflation des salaires ou sur le financement via les marchés ou l'endettement, impact des taux sur la valorisation immobilière, bien que sur ce dernier point, LNA n'est pas pénalisé, évolution réglementaire). Dans ce contexte, l'analyste reste 'neutre' sur LNA (son véhicule préféré du segment).