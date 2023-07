LNA Santé vise plus de 1 MdE de chiffre d'affaires en 2027

(Boursier.com) — LNA Santé présente son projet stratégique Grandir Ensemble 3. Pour LNA Santé et ses équipes, GE3 confirme une ambition forte et la vocation de "soigner et prendre soin" ainsi qu'une volonté réaffirmée de placer au coeur de son métier, patients, résidents et leurs proches aidants.

En tant qu'entreprise familiale, LNA Santé cultive l'ambition forte de devenir l'employeur de référence des professionnels de santé.

LNA Santé entend poursuivre un développement responsable, maîtrisé, tourné vers les enjeux de santé des territoires.

Ces ambitions se sont concrétisées pour LNA Santé, lors de son Assemblée générale du 21 juin, par l'adoption d'un statut d'entreprise à mission, en cohérence avec son identité, ses valeurs et dans le prolongement naturel de sa démarche RSE.

Les objectifs de LNA Santé sont clairs à l'horizon de 2027 :

- Etendre le parc à 15.000 lits sur 125 établissements

- Réaliser un chiffre d'affaires exploitation supérieur à 1 MdE

- Construire des nouvelles offres de services avec nos clients et leurs proches aidants

- Consolider une marge nette Exploitation à 4% du chiffre d'affaires pour garantir son indépendance

- Conduire un plan d'acquisitions ciblées de 150 ME pour poursuivre la croissance

- Entretenir la dynamique de distribution avec un taux supérieur à 25% du résultat à la fin de GE3

- Réduire les émissions de carbone par salarié de 4,5% par an.

"L'ADN entrepreneurial de notre entreprise familiale, la satisfaction de nos patients/ résidents et le professionnalisme de nos équipes, ainsi que la robustesse de notre modèle notamment managérial constituent des atouts essentiels pour conduire nos métiers, dans la durée. LNA Santé bénéficie depuis toujours d'une identité singulière, forte de sa gouvernance indépendante, responsable et engagée et associant au capital les salariés. Dans un environnement en manque de repères, et après une année de co-construction ayant mobilisé nos équipes et des partenaires, l'ambition de notre nouveau projet GE3 est de valoriser et développer ces forces pour confirmer notre positionnement d'opérateur de santé bienveillant et exigeant, à la culture familiale et humaniste, transformant l'offre de santé sur ses territoires", indique Willy Siret, DG de LNA Santé, qui conclut : "Nous nous donnons comme cap de poursuivre une croissance vertueuse et durable dans la continuité et l'esprit de ce que nous avons bâti, avec l'agilité d'une entreprise en mouvement, devenue une entreprise à mission".