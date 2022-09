LNA Santé : vif repli

(Boursier.com) — LNA Santé efface ses gains de la veille avec un titre qui retombe de 4,3% à 30,15 euros. Outre la baisse globale des marchés, le groupe spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes est victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre'. Si la firme démontre qu'elle sera capable de tenir ses objectifs de développement du parc (10.450 lits d'ici 2027) et de monter en régime des lits, et que comparativement à Korian ou Orpea, l'anticipation des facteurs d'inflation, notamment l'énergie a été meilleure, le buzz sectoriel risque de constituer un facteur contraire (difficulté du secteur Public et para public, controverse qualité, gestion de la post-crise " Les Fossoyeurs ", problématiques de financement du secteur...) et la pression sur la marge devrait affectée la perception du marché à court terme. L'objectif est abaissé de 42 à 36 euros.